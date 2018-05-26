أرقام المونديال (61)| كل ما قدمه منتخب أسبانيا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم

"أرقام المونديال" زاوية يقدمها "الفجر الرياضي" وتستمر حتى انطلاق بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، ويستعرض من خلالها أبرز أرقام المنتخبات المشاركة بالمونديال والأرقام القياسية والإحصائيات الغير مسبوقة التي شهدتها البطولة العالمية منذ انطلاقها عام 1930.

- حقائق عن منتخب أسبانيا وتاريخ مشاركاته في كأس العالم:-

1. تأسس الإتحاد الإسباني لكرة القدم عام 1904، وانضم إلى الاتحاد الدولي "فيفا" عام 1913، أول بطولة رسمية شـاركت فيها أسبانيا كانت دورة الألعاب الأولمبية 1920 وقد حقق الماتادور الاسباني الميدالية الفضية في تلك البطولة.





2. تأهل المنتخب الاسباني إلي نهائيات كأس العالم "روسيا 2018" وذلك بعدما تصدر ترتيب المجموعة السابعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة للبطولة العالمية برصيد 28 نقطة جمعها من 10 مباريات (9 فوز – 1 تعادل)، ويلعب ضمن المجموعة الثانية مع منتخبات (البرتغال - المغرب - إيران).





3. شارك المنتخب الأسباني في نهائيات كأس العالم 14 مرة طوال تاريخه، أول مشاركة كانت عام 1934، وآخر مشاركة كانت عام 2014 ووصل للدور نصف النهائي مرتين، والمباراة النهائية مرة وحيدة، وكان أفضل إنجازاته التتويج بلقب البطولة العالمية عام 2010 في جنوب أفريقيا، وحصوله علي المركز الرابع في مونديال البرازيل 1950، والمركز الخامس في مونديال 1934.





4. لعب المنتخب الأسباني 59 مباراة في مشاركاته السابقة بكأس العالم، حقق الفوز في 29 مباراة، وخسر 18 مباراة، وحسم التعادل نتيجة 12 مباراة، وسجل 92 هدفًا، واستقبلت شباكه 66 هدف.





5. كما شارك المنتخب الاسباني في بطولة الأمم الأوروبية 10 مرات ونجح في التتويج باللقب القاري 3 مرات أعوام (1964، 2008، 2012)، كما حصل لي مركز الوصيف عام 1984، وحصل علي مركز الوصيف في بطولة كأس القارات 2013، والمركز الثالث بالبطولة عام 2009، كما حصد ذهبية دورة الألعاب الأوليمبية 1992، وفاز بالميدالية الفضية عامي 1920 ، 2000.





6. يقود المنتخب الاسباني في بطولة كأس العالم القادمة المدرب "جولين لوبيتيجي" حارس مرمي برشلونة وريال مدريد السابق، ويبلغ من العمر 51 عامًا تولي تدريب منتخب الماتادور الاسباني منذ يوليو 2016 خلفًا للمدرب المخضرم "ديل بوسكي"، وقاد "لوبيتيجي" المنتخب في 18 مباراة حقق الفوز في 13 مباراة، وتعادل في 5 مباريات ولم يخسر أي مباراة حتي الآن، وسجل اللاعبون تحت قيادته 59 هدف واستقبلت شباكه 12 هدف.





7. نجم برشلونة الاسباني اندريس انيستا (33 عامًا) يعتبر أحد أهم النجوم في صفوف منتخب أسبانيا، شارك في 129 مباراة دولية وسجل 13 هدف، وبنسبة كبيرة سيكون مونديال روسيا الأخير في مسيرته حيث ينوي اعتزال اللعب دوليًا عقب البطولة ويسعي لتحقيق إنجازًا مع منتخب بلاده يتوج به مسيرته الطويلة بالملاعب.





8. القائد سيرجيو راموس (32 عامًا) مدافع ريال مدريد الاسباني أحد اللاعبين أصحاب الخبرات في منتخب اسبانيا ويمتلك قدرات دفاعية وقيادية مميزة داخل الملعب والذي يعتمد عليه المدرب "لوبيتيجي" في المونديال القادم، وشارك "راموس" في 155 مباراة دولية وسجل 13 هدف، كما أنه أحد أفراد المنتخب الفائز بلقب بطولة الأمم الأوروبية 2008 و2012، وبطولة كأس العالم 2010.





9. يحتل المنتخب الأسباني المركز الثامن في التصنيف العالمي.





10. تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب أسبانيا (909 مليون جنيه استرليني).