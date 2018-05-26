كيف اجتمع "صلاح" و"باشا مصر" قبيل مباراة نهائي أبطال أوروبا؟

اللاعب محمد صلاح والفنان أمير كرارة.. ربما لا يعرفان بعضهما، لكنهما يعرفان عن بعضهما جيدًا، فكل منهما نجم في مجاله، فالأول هو لاعب المنتخب الوطني المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي والذي حقق الكثير من الإنجازات، والثاني هو الملقب وسط جماهيره بلقب "باشا مصر" الذي أطلق عليه في مسلسل "كلبش" الذي حقق نجاحًا واسعًا لما يرصد من بطولات قوات الشرطة الباسلة في مواجهة الإرهاب.

أظهرت محركات البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وشبكة الإنترنت، وجود علاقة إلكترونية بين نجم منتخب مصر محمد صلاح وباشا مصر، حيث ضجت منصات التواصل الاجتماعي بقوائم الأكثر تداولًا لأخبار النجمين، وذلك رجوعًا لانتظار المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا التي تجمع ليفربول وريال مدريد، وكذلك صدارة مسلسل "كلبش" في المشاهدات الرمضانية، وأيضًا إهداء صناع العمل أغنية لشهداء الداخلية.

مسلسل "كلبش 2"، بطولة أمير كرارة وهيثم أحمد زكي وأحمد صلاح حسني وأشرف زكي ومحمد محمود عبد العزيز وعبد الرحمن أبو زهرة وأحمد حلاوة وصبحي خليل، وعمر الشناوي، تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويذاع عبر فضائية "الحياة".