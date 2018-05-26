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أهم أخبار السعودية اليوم السبت 26/5/2018

السبت 26/مايو/2018 - 06:24 م
أهم أخبار السعودية اليوم السبت 26/5/2018
السعودية - أرشيفية
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم السبت الموافق 26-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث اعتمدت هيئة الطيران المدني في السعودية، بأنه يوم الثلاثاء المقبل كأول موعد لبدء الرحلات عبر مطار الملك عبدالعزيز الجديد في جدة، وذلك ضمن خطة التشغيل التجريبي للمطار برحلات محدودة.

السعودية: بدء أولى الرحلات الداخلية من مطار جدة الجديد الثلاثاء المقبل

التحالف العربي: مطار أبها يعمل بشكل طبيعي

المتحدث باسم الجيش اليمني يكشف تفاصيل استهداف مطار أبها السعودي

الأرصاد: سقوط أمطار غزيرة على مكة

"آل الشيخ" يرعى الحفل الختامي لمسابقة دول شرق إفريقيا للقرآن الكريم.. غدًا
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