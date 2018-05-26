أهم أخبار السعودية اليوم السبت 26/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار السعودية اليوم السبت الموافق 26-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار السعودية اليوم، حيث اعتمدت هيئة الطيران المدني في السعودية، بأنه يوم الثلاثاء المقبل كأول موعد لبدء الرحلات عبر مطار الملك عبدالعزيز الجديد في جدة، وذلك ضمن خطة التشغيل التجريبي للمطار برحلات محدودة.