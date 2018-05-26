الأزهر يرسل قافلة مساعدات إلى غزة غدًا

تنطلق غدا الأحد قافلة المساعدات الثانية المقدمة من الأزهر الشريف إلى أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي شدد على ضرورة توفير كل الدعم الممكن لأهالي غزة، الذين يتعرضون لقمع وحشي من قوات الاحتلال، أسفر عن استشهاد أكثر من مائة شخص، وإصابة عدة آلاف آخرين.





وتشمل القافلة، التي أعدتها إدارة القوافل الطبية والإغاثية بالأزهر الشريف، نحو 10 أطنان من المستلزمات الطبية، اللازمة لأقسام الطوارئ والعمليات الجراحية، والتي تناسب الاحتياجات الراهنة للمستشفيات في قطاع غزة، في ظل تزايد عدد المصابين بنيران قوات الاحتلال.





كما تضم القافلة نحو 65 طن من المواد الغذائية المتنوعة، وذلك للتخفيف من معاناة أهالي القطاع، خاصة في ظل أجواء شهر رمضان المبارك، وما يعانيه سكان غزة من نقص في العديد من المستلزمات الغذائية.



