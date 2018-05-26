‏نجم ريال مدريد يريد اللعب بجوار "صلاح" في ليفربول

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد الإسباني يرغب في الانضمام لنادي ليفربول الإنجليزي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يواجه اللاعب الإسباني صاحب الـ 26 عامًا صعوبة في التأقلم مع مدرب الريال زين الدين زيدان، بجانب عدم البدء بشكل أساسي.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية أن ليفربول قد يضطر لدفع 56 مليون جنيه إسترليني من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

كما أوضحت الصحيفة أن مستوى اللاعب سيتطور كثيرًا تحت قيادة كلوب، ويرغب الأخير في أن يدخل فاسكيز المنافسة مع محمد صلاح وساديو ماني، روبرتو فيرمينو للحصول على مكان في الفريق.