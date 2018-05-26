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بدية قوية لموسم الأعاصير فى الأطلسى.. وفلوريدا تعلن الطواريء

السبت 26/مايو/2018 - 06:18 م
بدية قوية لموسم الأعاصير فى الأطلسى.. وفلوريدا تعلن الطواريء
صورة أرشيفية
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خاطر عبادة
 

أعلن المركز القومى للأعاصير الأمريكى، اليوم أنّ العاصفة المدارية "ألبرتو" تتحرك نحو كوبا وخليج المكسيك، الأن، حيث تعدّ أول عاصفة قبل أسبوع من بدء موسم الأعاصير رسمياً بمنطقة المحيط الأطلسى وبحر الكاريبى.


ومن المتوقع أنّ يصاحب العاصفة بقوة 65 كم فى الساعة، أمطاراً غزيرة تصل إلى نحو 70 سنتيمتر فى الشوارع غرب كوبا، وفلوريدا وشمال شرق ساحل خليج المكسيك غداً الأحد.


وأعلن حاكم فلوريدا "ريك سكوت"، حالة الطواريء فى 67 مقاطعة لدى قدوم العاصفة، التى من المتوقع أن تصل لقوة الإعصار لدى وصول الساحل الأمريكى، الإثنين بقوة 120 كم فى الساعة.

 

ووفقاً لوكالة افى الإسبانية، تتوقع الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوى، أنّ يصل نشاط موسم الأعاصير الذى يبدأ أول يونيه، إلى ما بين 5 و9 أعاصير، منهم نحو 4 أعاصير قوية فى الأطلسى، والتى تؤثّر على الولايات المتحدة والمكسيك لمدة 6 أشهر، وتشكيل ما بين 10 إلى 16 عاصفة مدارية.

المزيد عن: موسم الأعاصير فلوريدا عالم الكاريبى الاطلسى اخبار أمريكا
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