الزمالك يرفض التفريط في حارس الفريق الشاب





رفض مسئولو نادى الزمالك بشكل نهائى رحيل عمر صلاح حارس الفريق الشاب، بعد العروض التي تلقاها النادي في الساعات الماضية لضم الحارس الصاعد.

ويتمسك الزمالك باستمرار صلاح بين صفوفه خلال الفترة المقبلة، وذلك لعدم وجود بديل للحارس محمود عبدالرحيم جنش، فى ظل إصابة أحمد الشناوى بالرباط الصليبى.

وكان عمر صلاح قد عرض على الزمالك، بالأيام الماضية الخروج على سبيل الإعارة، من أجل المشاركة بصفة مستمرة، وذلك فى ظل رغبة أكثر فريق بالدورى الممتاز، فى الحصول على خدماته.