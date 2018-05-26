ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الزمالك يرفض التفريط في حارس الفريق الشاب

السبت 26/مايو/2018 - 06:11 م
الزمالك يرفض التفريط في حارس الفريق الشاب
طباعة
الفجر الرياضي
 


رفض مسئولو نادى الزمالك بشكل نهائى رحيل عمر صلاح حارس الفريق الشاب، بعد العروض التي تلقاها النادي في الساعات الماضية لضم الحارس الصاعد.

 

ويتمسك الزمالك باستمرار صلاح بين صفوفه خلال الفترة المقبلة، وذلك لعدم وجود بديل للحارس محمود عبدالرحيم جنش، فى ظل إصابة أحمد الشناوى بالرباط الصليبى.

 

وكان عمر صلاح قد عرض على الزمالك، بالأيام الماضية الخروج على سبيل الإعارة، من أجل المشاركة بصفة مستمرة، وذلك فى ظل رغبة أكثر فريق بالدورى الممتاز، فى الحصول على خدماته.

المزيد عن: كورة عمر صلاح رياضة الزمالك
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
20:45
-
ليفربول - إنجلترا
الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
أستون فيلا
-
x
18:00
-
فولهام
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/26/2018 6:50:01 PM