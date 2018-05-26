بديل صلاح في ليفربول يتمنى فوز ريال مدريد

قال نبيل فقير، لاعب نادي أولمبيك ليون، أنه سيكون سعيدًا لزملائه في فرنسا رافائيل فاران وكريم بنزيمة إذا فاز ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.





وكان نادي ليفربول الإنجليزي قد كثّف جهوده للتعاقد مع نبيل فقير مقابل 60 مليون يورو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك تحسبًا لرحيل الفرعون المصري محمد صلاح.





أوضح فقير، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "لدينا اثنين من زملائي سيلعبوا النهائي، رافائيل فاران وكريم بنزيمة، ليفوز الفريق الأفضل! لكن إذا تمكن ريال مدريد من الفوز فسوف نكون سعداء بهم".





وعن انتقاله إلى ليفربول، قال: "أنا الآن في ليون، سأترك الأمور تحدث ولكن لا يوجد شيء، يجب أن أتحدث مع جون ميشيل أولاس رئيس ليون وسنرى ما سيحدث بعد ذلك".



