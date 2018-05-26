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كارفخال قبل نهائي دوري الأبطال : الطريق نحو الثالثة عشر

السبت 26/مايو/2018 - 06:05 م
كارفخال قبل نهائي دوري الأبطال : الطريق نحو الثالثة عشر
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أحمد عصام
 
تمني اللاعب الإسباني داني كارفخال الظهير الأيمن لنادي ريال مدريد الإسباني، ان يحقق البطولة الثالثة عشر لدوري أبطال أوروبا في تاريخ الملكي.


ونشر كارفخال علي صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة تحمل : “الطريق للثالثة عشر".

وستكون هذة البطولة الرابعة لدوري أبطال أوروبا للظهير الإسباني، حيث فاز بلقب 2014 و 2016 و 2017، ويلتقي ريال مدريد، مع منافسه ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم في العاصمة الأوكرانية كييف.

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