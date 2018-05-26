رابط مباراة استون فيلا وفولهام مباراة الصعود للدوري الانجليزي

يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث حي ومباشر استون فيلا ضد فولهام في نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في استاد ويمبلي ، مشاهدة مباراة فولهام وأستون فيلا مدريد بث مباشر اليوم السبت 26-5-2018 في نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في استاد ويمبلي.

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معلومات عن مباراة فولهام وأستون فولهام لايف اليوم، فولهام وأستون فولهام ، البطولة: في نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في استاد ويمبلي ، القنوات الناقلة: بي إن سبورت الرياضية 2، الملعب: ملعب ويمبلي ، المعلق: خالد الغول

موعد مشاهدة مباراة استون فيلا وفولهام أون لاين اليوم في تمام الـ 6.00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 7.00 مساءاً بتوقيت السعودية.

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