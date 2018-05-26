ضبط 1048 اسطوانة بوتاجاز بالفيوم قبل بيعها بالسوق السوداء

نجحت مباحث التموين بالفيوم فى ضبط شخصين لقيامهما بتجميع إسطونات البوتاجاز المدعمة وبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر، وبحوزتهما 1048 إسطوانة بوتاجاز.





فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لضبط الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم إستغلال السلع التموينية المدعمة .. فقد أكدت تحريات ومعلومات مباحث التموين بمديرية أمن الفيوم قيام كلاً من : -

أحمد . ف . أ – سن 36 - عامل .

وليد . س . ع – سن 35 - عامل - ومقيمان بدائرة مركز شرطة طامية .

وذلك لحيازتهما وتجميعهما إسطوانات البوتاجاز المدعمة داخل مخازن بذات الناحية لإعادة بيعها بالسوق السوداء .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول .. وبحوزته ( عدد632 إسطوانة بوتاجاز) وكذا تم ضبط (عدد 2 سيارة نقل ، عدد 3 تروسيكل تستخدم فى تجميع ونقل الإسطوانات ) ... كما تم ضبط المتهم الثانى .. وبحوزته ( عدد 416 إسطوانة بوتاجاز ) وكذا سيارة نقل تستخدم فى تجميع ونقل الإسطوانات .





بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما غير المشروع فى مجال تجميع إسطونات البوتاجاز المدعمة وبيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر المقرر .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.



