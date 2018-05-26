"السراج" يجهز قوة عسكرية ويتجه نحو جنوب ليبيا





اجتمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، اليوم السبت، مع عدد من قيادات المناطق العسكرية، لتجهيز قوة عسكرية، ستتوجه إلى جنوب البلاد.





وأوضح بيان، أن السراج اجتمع مع آمري المناطق العسكرية اللواء محمد الحداد، آمر المنطقة الوسطى، واللواء أسامة الجويلى، آمر المنطقة العسكرية الغربية، واللواء عبد الباسط مروان، آمر منطقة طرابلس العسكرية.





وبحسب البيان، تناول الاجتماع، مستجدات الوضع الأمني في المنطقة الجنوبية، واستعراض ما تم اتخاذه من إجراءات لتجهيز القوة العسكرية والتي صدر قرار من السراج بتشكيلها لحماية وتأمين الجنوب الليبي.





كما تم إحاطة السراج، بتمام استعداد كل كتيبة، حيث نص القرار بأن يكون قوام القوة لواء يتكون بواقع كتيبة من كل منطقة عسكرية بكل أفرادها ومعداتها وأسلحتها وذخائرها.





وكان رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، قرر في 17 مايو تشكيل قوة عسكرية قوامها لواء لتأمين المنطقة الجنوبية.





وكلف السراج آمر المنطقة العسكرية الغربية، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، وآمر منطقة طرابلس العسكرية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز "القوة العسكرية".





وشدد رئيس المجلس الرئاسي من المعنيين بموافاته بتمام الاستعدادات لكل كتيبة خلال مدة أقصاها 10 أيام.





وتعيش مدينة سبها الليبية حالة من الذعر منذ 25 فبراير الماضي، إثر اشتباكات متقطعة باستخدام الأسلحة المتوسطة والخفيفة، بين قبيلتي "التبو" و"أولاد سليمان" بمشاركة عناصر أجنبية.





وذكرت مصادر مسؤولة في سبها، في وقت سابق أن الاشتباكات التي تدور بين الحين والآخر لا تقتصر على الليبيين، وأن هناك عناصر أجنبية تشترك في المعارك القتال، الذي أودى بحياة العشرات منذ اندلاعها.



