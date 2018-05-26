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تجديد حبس بلطجي اعتدى على سائقين بسلاح ناري في السيدة زينب

السبت 26/مايو/2018 - 05:06 م
تجديد حبس بلطجي اعتدى على سائقين بسلاح ناري في السيدة زينب
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داليا عادل
 
قرر قاضى المعارضات بتجديد حبس بلطجى 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد العثور وبحوزته على سلاح نارى من خلال مشاجرة مع سائقى التوك توك فى منطقه الحلمية.

كان قد تلقى الرائد أحمد الجمّال معاون أول مباحث السيدة زينب بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين سائقى التوك توك بميدان السادات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وتبين أن المتهم يدعى عمار.خ 23 سنة عاطل، ومقيم بالحلمية الجديدة، يعتدي على عدد من سائقى "التوك توك باستخدام سلاح نارى.

وبإعداد الأكمنة اللازمة، تم القبض على المتهم وعثر بحوزته على سلاح نارى فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم و طلقة من ذات العيار، وبمواجهته اعترف بالواقعة.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التى أمرت بحبسه وتم التجديد.
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