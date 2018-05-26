والد كيليني: سأشجع ليفربول في نهائي دوري الأبطال
السبت 26/مايو/2018 - 05:09 م
منى العوضي
أكد والد جورجيو كيليني، مدافع نادي يوفنتوس إنه سوف يشجع ليفربول الإنجليزي في مباراته ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم السبت.
وكان يوفنتوس قد ودع الشامبيونزليج بعد الخسارة أمام ريال مدريد في دور ربع نهائي البطولة.
قال فابيو كيليني، والد مدافع يوفنتوس، خلال تصريحاته لشبكة "بريميوم ميدياست": "أنا وابني سنشجع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا".
تابع: "ركلة جزاء ريال مدريد ضد يوفنتوس في ربع النهائي غير صحيحة، ورأيت ذلك من رد فعل جورجيو".