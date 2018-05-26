والد كيليني: سأشجع ليفربول في نهائي دوري الأبطال

أكد والد جورجيو كيليني، مدافع نادي يوفنتوس إنه سوف يشجع ليفربول الإنجليزي في مباراته ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، اليوم السبت.





وكان يوفنتوس قد ودع الشامبيونزليج بعد الخسارة أمام ريال مدريد في دور ربع نهائي البطولة.



