الهلال يسعى للتعاقد مع البرازيلي روجر جوديس

أعلنت صحف برازيلية عن رغبة نادي الهلال، برئاسة سامي الجابر في التعاقد مع هداف الدوري البرازيلي، روجر جوديس 21 عامًا، مهاجم أتلتيكو مينيرو؛ وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأوضحت الصحف، أن الزعيم الذي يسعى إلى إسعاد جماهيره بصفقة من العيار الثقيل، يرغب في ضم جوديس إلى صفوفه مقابل 8 ملايين، وذلك من أجل تعويض الرحيل المنتظر للاعب الفنزويلي جيلمين ريفاس، عن صفوف أزرق الرياض.



