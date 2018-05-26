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الهلال يسعى للتعاقد مع البرازيلي روجر جوديس

السبت 26/مايو/2018 - 05:04 م
الهلال يسعى للتعاقد مع البرازيلي روجر جوديس
أرشيفية
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أعلنت صحف برازيلية عن رغبة نادي الهلال، برئاسة سامي الجابر في التعاقد مع هداف الدوري البرازيلي، روجر جوديس 21 عامًا، مهاجم أتلتيكو مينيرو؛ وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت الصحف، أن الزعيم الذي يسعى إلى إسعاد جماهيره بصفقة من العيار الثقيل، يرغب في ضم جوديس إلى صفوفه مقابل 8 ملايين، وذلك من أجل تعويض الرحيل المنتظر للاعب الفنزويلي جيلمين ريفاس، عن صفوف أزرق الرياض.

ويذكر، أن جوديس لعب بقميص أتلتيكو مينيرو في الدوري البرازيلي 5 مباريات أساسيًا، ومباراة كلاعب بديل سجل خلالها 5 اهداف وحصل على بطاقة صفراء، بينما لعب مباراتين ف كأس البرازيل سجل خلالها هدف.
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