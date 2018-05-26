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أهالى كرداسة يضبطون لصين لسرقتهما سيارة ميكروباص

السبت 26/مايو/2018 - 05:04 م
أهالى كرداسة يضبطون لصين لسرقتهما سيارة ميكروباص
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أحمد عادل
 
تمكن عدد من أهالى كرداسة، بضبط لصين لسرقتهما سيارة ميكروباص بكرداسة، حيث اعتدوا عليهما بالضرب ووثقوهما بالحبال، ثم سلموهما لرجال المباحث، وحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة بمنطقة أبو رواش، وتبين أن عاطلين سرقا سيارة، إلا أن قائدها وعدد من المواطنين طاردوهما، وتمكنوا من ضبطهما.

وأثبت محضر الواقعة، أن الأهالى أعتدت على المتهميين بالضرب ثم قيدوهما بالحبال وسلموهما لرجال المباحث، وتولت النيابة التحقيق.
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