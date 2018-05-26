محافظ الدقهلية يؤكد الاهتمام بعدم تأثير مصنع سماد طلخا على الصحة والبيئة

أكد محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعرواي، أن أعمال الرصد المتواصلة والمستمرة والقياسات لمصنع سماد طلخا هي رسالة للمواطن توضح الاهتمام الشديد بعدم تأثير عمل المصنع على الصحة والبيئة، خاصة أن القياسات تتم من أكثر من جهة (البيئة-الصحة-الشركة) لضمان تكامل البيانات ومصداقيتها.





وأشاد نواب البرلمان خلال اجتماع الشعراوي مع وزير البيئة الدكتور خالد فهمي بشفافية الإجراءات التي تتخذها الوزارة والمحافظة في هذا الصدد وحرص وزير البيئة على زيارة المحافظة لمتابعة أعمال اللجنة المكلفة برصد الموقف البيئي للمصنع، مما يطمئنهم على اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال طرأ أي تأثير على صحة المواطنين.



