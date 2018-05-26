ضبط عاطل حال شروعه في سرقة سيارة ملاكي بالهرم

ألقت مباحث الجيزة، القبض على عاطل، لاتهامه بالشروع فى سرقة سيارة ملاكى بالهرم، حيث طارده الأهالى وتمكنوا من ضبطه، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.





تلقت غرفة النجدة بلاغا، يفيد بضبط أحد الأشخاص لشروعه فى سرقة سيارة بالهرم، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن قائد السيارة ترك أبنائه بالسيارة وتوجه لشراء بعض المتعلقات من محل تجارى، حيث حاول عاطل سرقة السيارة مستغلا ترك قائد السيارة المفتاح بها، إلا أنه فشل فى الهرب، بسبب تكدس حركة السيارت، حيث طارده الأهالى وتمكنوا من ضبطه، وحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة