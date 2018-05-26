محمد هنيدي: " هنشجع صلاح"

أعلن الفنان محمد هنيدي دعمه ومؤازرته للمصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في مواجهته اليوم أمام ريال مدريد بنهائي دوري أبطال أوروبا.

وغرد هنيدي على حسابه الشخصي بموقع التواصل "تويتر" :"

ربنا معاك يابني ويكرمك ويجعلك في كل خطوة جون وفي كل لمسة بلانتي وطرد للي يلمسك او اللي بيفكر يلمسك".