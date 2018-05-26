وزير البيئة يستعرض خطة توفيق أوضاع مصنع السماد بطلخا

عرض وزير البيئة الدكتور خالد فهمي خلال اجتماعه مع محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعرواي، خطة توفيق أوضاع بيئية مفصلة لمصنع السماد بطلخا متضمنة التكلفة والمدى الزمني.





وتصل تكلفة تطوير المصنع من الناحية البيئية 2.5 مليار جنيه من خلال قروض من البنوك وتمويل من مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة وتمويل ذاتي من الشركة رغبة منها في تحقيق التوافق البيئي.





وأشار وزير البيئة إلى أنه تم الاتفاق فيما يخص توفيق الأوضاع البيئية للمصنع على تنفيذ خطة عاجلة خلال شهرين تتضمن اجراء عمليات إعادة تأهيل وحدة حمض النيتريك وتضم 3 وحدات تم تأهيل واحدة وسيتم تأهيل الوحدتين الاخرتين خلال شهرين، وذلك للحد من تخطي الانبعاثات الناتجة عن الوحدة للحدود المسموح بها وحتى يتم تنفيذ الخطة الآجلة بتركيب وحدة جديدة بتمويل من مشروع التحكم في التلوث الصناعي بقيمة 15 مليون يورو متمثلة في منحة وقرض، ويتم حاليا الاجراءات المتعلقة باتمام الاتفاق ومع بداية يوليو القادم تبدأ أعمال الطرح والترسية ليتم تركيب الوحدة خلال 30 شهر.





كما سيتم ربط المصنع بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية التابعة للوزارة في نهاية شهر يوليو القادم من خلال تركيب حساسات بيئية لرصد الانبعاثات على مدار الساعة بما يسمح بالتدخل العاجل في حال حيود النتائج، بالإضافة إلى تركيب أجهزة رصد بطول سور المصنع، كما سيتم خلال 10 أشهر تجديد وحدة اليوريا بالمصنع واعادة تأهيلها بموارد مالية ذاتية للشركة.



