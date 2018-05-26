النواب الليبي يكشف أسماء الأطراف المشاركة في لقاء باريس





قال فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، اليوم السبت، إن رئيس المجلس عقيلة صالح تلقى دعوة رسمية من فرنسا لحضور الاجتماعات المرتقبة خلال الأيام المقبلة.





وكشف المريمي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، الأطراف المشاركة في الاجتماع، والتي تلقت الدعوة من باريس، حيث يشارك عقيلة صالح رئيس المجلس ورئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، وكذلك رئيس المجلس الأعلى للدولة أو من ينوب عنه، ويشارك المشير خليفة حفتر أو من ينوب عنه في الاجتماع.





وأضاف أن البنود الرئيسية التي سيناقشها الاجتماع تتلخص في التنسيق لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال هذه العام، وكذلك توحيد المؤسسات العسكرية والسياسية، بما يضمن عودة الاستقرار إلى الأراضي الليبية، وأنه لا يوجد خلاف بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية خلال العام، وأنها تعد الحل الأمثل لإنهاء حالة الخلاف والانقسام.

وافت إلى أن انتخاب برلمان جديد وحكومة جديدة يمكن أن يغير من طبيعة الأوضاع الراهنة خاصة بعد تشكيل حكومة موسعة، وأن الجولة الجديدة تعد تكريسا للجهود المبذولة طوال الفترات الماضية في عدة دول عربية استضافت الأطراف الليبية.





وشدد على أن توحيد المؤسسات الخدمية والمالية يجب ألا يخضع للخلافات السياسية الموجودة، كون هذه المؤسسات تقدم خدمة للمواطنين، وأن إجراء الانتخابات سيحل كافة هذه العمليات المعقدة التي تضر بالمواطن الليبي.





وحسب ما أكدت مصادر ليبية أن الاجتماع المرتقب قد يجرى هذا الأسبوع، إذا ما تم التوافق بين الأطراف الليبية على الحضور.





وتسعى فرنسا لعقد الاجتماع بين الأطراف الليبية المتمثلة في المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب والمؤسسة العسكرية في الشرق والمجلس الرئاسي بحضور ممثلين دوليين وإقليميين، حيث تتم اللقاءات برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.



