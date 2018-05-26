بث مباشر مباراة استون فيلا وفولهام - نهائي ملحق الصعود للدوري الانجليزي

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معلومات عن مباراة فولهام وأستون فولهام لايف اليوم، فولهام وأستون فولهام ، البطولة: في نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في استاد ويمبلي ، القنوات الناقلة: بي إن سبورت الرياضية 2، الملعب: ملعب ويمبلي ، المعلق: خالد الغول

موعد مشاهدة مباراة استون فيلا وفولهام أون لاين اليوم في تمام الـ 6.00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ 7.00 مساءاً بتوقيت السعودية.