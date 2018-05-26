بث مباشر مباراة استون فيلا وفولهام - نهائي ملحق الصعود للدوري الانجليزي
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موقع الفجر الرياضي خدمة بث حي ومباشر استون فيلا ضد فولهام في نهائي ملحق الصعود
للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في استاد ويمبلي ، مشاهدة مباراة فولهام وأستون فيلا مدريد بث مباشر اليوم السبت 26-5-2018
في نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في استاد ويمبلي.
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وأستون فيلا مشاهدة
مباراة فولهام
وأستون فولهام وأستون فيلا أون لاين اليوم السبت 26-5-2018 فولهام وأستون فيلا ، لايف ماتش استون فيلا وفولهام بدون
تقطيع اليوم.
معلومات
عن مباراة فولهام
وأستون فولهام لايف
اليوم، فولهام وأستون فولهام ، البطولة: في نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي
الممتاز لكرة القدم في استاد ويمبلي ، القنوات الناقلة: بي إن سبورت الرياضية 2،
الملعب: ملعب ويمبلي ، المعلق: خالد الغول
موعد
مشاهدة مباراة استون فيلا وفولهام أون لاين اليوم في تمام الـ 6.00 مساءاً بتوقيت
مصر، والـ 7.00 مساءاً بتوقيت السعودية.