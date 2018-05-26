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بث مباشر مباراة استون فيلا وفولهام - نهائي ملحق الصعود للدوري الانجليزي

السبت 26/مايو/2018 - 04:56 م
بث مباشر مباراة استون فيلا وفولهام - نهائي ملحق الصعود للدوري الانجليزي
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الفجر الرياضي
 


يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة بث حي ومباشر استون فيلا ضد فولهام في نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في استاد ويمبلي ، مشاهدة مباراة فولهام وأستون فيلا مدريد بث مباشر اليوم السبت 26-5-2018 في نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في استاد ويمبلي.

 

 

 

يلا شوت فولهام وأستون فيلا مشاهدة مباراة فولهام وأستون فولهام وأستون فيلا أون لاين اليوم السبت 26-5-2018 فولهام وأستون فيلا ، لايف ماتش استون فيلا وفولهام بدون تقطيع اليوم.

 

 

 

معلومات عن مباراة فولهام وأستون فولهام لايف اليوم، فولهام وأستون فولهام ، البطولة: في نهائي ملحق الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في استاد ويمبلي ، القنوات الناقلة: بي إن سبورت الرياضية 2، الملعب: ملعب ويمبلي ، المعلق: خالد الغول

 

 

 

موعد مشاهدة مباراة استون فيلا وفولهام أون لاين اليوم في تمام الـ 6.00 مساءاً بتوقيت مصر، والـ  7.00 مساءاً بتوقيت السعودية.

 

 

 

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