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تسريب تشكيلة ليفربول وريال مدريد قبل نهائي دوري الأبطال بساعات

السبت 26/مايو/2018 - 04:57 م
تسريب تشكيلة ليفربول وريال مدريد قبل نهائي دوري الأبطال بساعات
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الفجر الرياضي
 

تسربت تشكيلة ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الليلة على الملعب الأوليمبي بالعاصمة الأوكرانية كييف.

 

وجاءت تشكيلة ليفربول بدون أي مفاجأت من المدير الفني الألماني يورجن كلوب:

 

حراسة المرمى: لوريس كاريوس

خط الدفاع: أليكساندر أرنولد – فان دايك – لوفرين – أندي روبرتسون

خط الوسط: هندرسون – فينالدوم – ميلنر

خط الهجوم: ماني – فيرمينيو – محمد صلاح

 

أما تشكيلة ريال مدريد ستكون كالتالي:

 

حراسة المرمى : كيلور نافاس

خط الدفاع : داني كارفخال، رافائيل فاران، سيرجيو راموس، مارسيلو

خط الوسط : توني كروس، كاسيميرو، لوكا مودريتش

خط الهجوم : إيسكو، كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما

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