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وزير البيئة يستعرض عدد من القضايا البيئية بالدقهلية مع المحافظ

السبت 26/مايو/2018 - 04:58 م
وزير البيئة يستعرض عدد من القضايا البيئية بالدقهلية مع المحافظ
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هديل هاشم
 
عقد اليوم الدكتور خالد فهمي وزير البيئة والدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية اجتماعا لمناقشة واستعراض عددا من القضايا البيئية، منها الأوضاع البيئية لمصنع السماد في طلخا "شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيمياوية"، بمقر المحافظة بحضور الأستاذ محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة وأعضاء مجلس النواب وأعضاء اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة رصد الوضع البيئي للمصنع وممثلي وزارة الصحة وممثلي المصنع.

وأكد الدكتور خالد فهمي أن الهدف من هذا الاجتماع التأكد من توفيق الأوضاع البيئية لمصنع السماد بطلخا، وذلك استكمالا للاجتماع الذي عقد بوزارة البيئة مؤخرا وضم ممثلي الشركة ووزارة الصحة، مما استدعى جلوس مسئولين تنفيذيين مع كافة الأطراف ومناقشة الوضع بكل شفافية، حيث تم مراجعة بيانات الرصد البيئي الخاصة بالانبعاثات الغازية للمصنع والتي تم قياسها من خلال المعمل المتنقل التابع للوزارة واجهزة رصد وزارة الصحة، وتبين تخطي القياسات للحدود المسموح بها في بعض الأوقات، لذا كان من الضروري الوقوف على رأي وزارة الصحة فيما يخص التأثيرات الصحية لتلك الانبعاثات تم رصدها.

وأكد مدير مديرية الصحة بالمحافظة أنه لم يتم رصد أي تأثير صحي ملحوظ لحيود انبعاثات المصنع خلال الفترة الماضية، وأن وزارة الصحة قامت بوضع أجهزة رصد بيئي بالمصنع، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على رصد الانبعاثات الغازية للمصنع من خلال المعمل المتنقل الخاص بوزارة البيئة وأجهزة الرصد الخاصة بوزارة الصحة على مدار الساعة طوال الفترة القادمة، وفي حال رصد أي حيود للنتائج عن المعايير المسموح بها سيتم عقد اجتماع عاجل مع لجنة متابعة رصد الوضع البيئي للمصنع لاتخاذ القرار المناسب.
المزيد عن: مصنع سماد محمد شهاب عبد الوهاب محافظة الدقهلية خالد فهمي البيئة الأوضاع البيئية اخبار مصر
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