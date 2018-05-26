علي جمعة: تارك الصلاة "كافر" (فيديو)

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن الفرق بين المسلم والكافر الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كفر، فلا خير في دين ليس فيه صلاة وركوع، وهذه أقوال النبي –صلى لله عليه وسلم- وجعل الصلاة أعلى شئ في الدين في قوله - بني الإسلام على خمس "شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج".



وأضاف "جمعة"، خلال تقديمه برنامج "مكتبة المفتي" على فضائية "الحياة"، اليوم السبت، أن أول فريضة في الصلاة النية ومحلها القلب ولا مانع من ذكر النية باللسان، وثاني فريضة التكبير، ثم قراءة الفاتحة، والركوع، والقيام من الركوع، والسجود والقيام من السجود، فهذه أركان الصلاة وحال أداء هذه الأركان دون قراءة القرآن والتسبيح فالصلاة صحيحة، بينما قراءة ما تيسر من القرآن والتكبير والتسبيح سنة وعدم ذكرها لا يبطل الصلاة لكن هذا زهد في الخير.



وتابع، أنه حال نسيان تلاوة التحيات الوسطى في الصلاة بعد أول ركعتين فعلينا أن نسجد سجدة السهو مرتين بعد قراءة التحيات الأخيرة، ونُسلم، مشيرًا إلى أنه يمكن الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشء جمع تقديم أو تأخير بسبب السفر أو ظروف العمل كالطبيب الذي يُجري عملية تستمر لساعات.

