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الاتحاد السكندري:نستعد للترجي جيداً.. وأعد الجماهير بالذهاب بعيدا في البطولة العربية

السبت 26/مايو/2018 - 04:52 م
الاتحاد السكندري:نستعد للترجي جيداً.. وأعد الجماهير بالذهاب بعيدا في البطولة العربية
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عمرو مصطفى
 

أكد محمد عمر المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري أن فريقه استحق التأهل لدور الـ32 بالبطولة العربية بعد الفوز على تيليكوم بطل جيبوتي.

وقال عمر عبر برنامج "مع شوبير" عبر قناة "صدى البلد" :" البعض توقع خروج الاتحاد السكندري من البطولة مبكراً ولكني اعد جماهير الاتحاد بالوصول لأبعد مرحلة في البطولة والتنافس على مراكز متقدمة".

وتابع:"مواجهة الترجي التونسي قوية بلاشك ونستعد لها جيداً من الأن وسنتعاقد مع بعض الصفقات في الصيف لتدعيم الفريق".
المزيد عن: كورة رياضة الترجي البطولة العربية الاتحاد السكندري
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