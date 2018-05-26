الاتحاد السكندري:نستعد للترجي جيداً.. وأعد الجماهير بالذهاب بعيدا في البطولة العربية



وقال عمر عبر برنامج "مع شوبير" عبر قناة "صدى البلد" :" البعض توقع خروج الاتحاد السكندري من البطولة مبكراً ولكني اعد جماهير الاتحاد بالوصول لأبعد مرحلة في البطولة والتنافس على مراكز متقدمة".



وتابع:"مواجهة الترجي التونسي قوية بلاشك ونستعد لها جيداً من الأن وسنتعاقد مع بعض الصفقات في الصيف لتدعيم الفريق".

أكد محمد عمر المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري أن فريقه استحق التأهل لدور الـ32 بالبطولة العربية بعد الفوز على تيليكوم بطل جيبوتي.