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البيت الأبيض: سنبعث فريقا لسنغافورة للتحضير للقمة المحتملة بين ترامب وكيم

السبت 26/مايو/2018 - 04:52 م
البيت الأبيض: سنبعث فريقا لسنغافورة للتحضير للقمة المحتملة بين ترامب وكيم
أرشيفية
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أسماء العزب
 

أعلن البيت الأبيض، أن فريقا يمثل السلطات الأمريكية سيتوجه إلى سنغافورة خلال أيام للتحضير للقمة المحتملة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

وأوضح البيت الأبيض، أن الدبلوماسيين الأمريكيين سيغادرون إلى سنغافورة خلال عطلة الأسبوع الجاري.

وكانت مجلة Politico، أفادت سابقا بأن فريق واشنطن سيضم 30 مسؤولا من البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي أدلى، في الأيام الماضية، بتصريحات متضاربة بشأن القمة التاريخية المرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي، إذ قال مؤخرا إن الاجتماع سيعقد على الأغلب في موعده المقرر في الـ12 من يونيو المقبل، وذلك بعد إعلان إلغائه بسبب "عداء" بيونج يانج تجاه واشنطن.

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