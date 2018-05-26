السيطرة على حريق نشب بثلاث فدادين أشجار بقرية أبوكساه بالفيوم



وبالفحص تبين نشوب حريق بأرض زراعية على مساحة 2 فدان منزرعة بأشجار النخيل والزيتون والمانجو "ملك المواطن" ماهر ابراهيم" 40 عاما" فلاح "، بقرية ابوكساه، وامتد الحريق الى ارض زراعية مجاورة على مساحة فدان منزرعة اشجار "ملك المواطن سمير عبدالعظيم " 65 سنه فلاح " ومقيم بذات الناحية.



نتج عن الحريق أحتراق 13 من اشجار النخيل وععد 7 من اشجار الزيتون و10 اشجار المانجو بالاراضى.

وبسئوال مالك الاراضى اكد مضمون ما جاء في الفحص، ورجح نشوب الحريق نتيجة القاء شخص مجهول لعقب سيجارة دون قصد.



تم تكليف ادارة الأدلة الجنائية بالانتقال للمعاينة والفحص.



وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة وظلروفها وملابساتها.



تحرر المحضر رقم 1752 2018 إدارى مركز شرطة ابشواى، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.



تمكنت قوات الحماية المدنية بمركز أبشواى بمحافظة الفيوم، من السيطرة على حريق نشب بأرض زراعية على مساحة 2 فدان بقرية ابو كساه بمركز ابشواى.تلقى اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، من مامور مركز شرطة ابشواى بالواقعة.