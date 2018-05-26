توصيات نتائج المتابعة والترصد بسماد طلخا محل نقاش لوزير البيئة ومحافظ الدقهلية والنواب (صور)

التقى الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، مع الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، في زيارته للمحافظة يرافقه عدد من قيادات وزارة البيئة، استهدفت الزيارة التعرف على آخر المستجدات بشأن اعمال لجنه متابعه توفيق الاوضاع البيئية لمصنع سماد طلخا.



وترأس فهمى والشعراوي اجتماع مع أعضاء اللجنة التي تضم ممثلين من جهاز شئون البيئة ومديريه الشئون الصحية والادارة العامة للبيئة والتفتيش البيئي وأساتذة من المتخصصين ومستشارين من وزارة البيئة، تم خلال اللقاء استعراض ومناقشه ومراجعة بيانات الرصد البيئي لمعدلات الانبعاثات بالمصنع خلال فترات زمنية مختلفة تلاحظ زيادتها نسبيًا في بعض الأوقات.



وقرر المحافظ، خلال الاجتماع تركيب جهاز آخر لقياس الانبعاثات داخل المصنع يتبع جهاز شئون البيئة للمتابعة المستمرة وتقارير دوريه للوزارة والمحافظة بشان النتائج، وتقرر تبادل البيانات ومعلومات الرصد البيئي فيما بين جهاز شئون البيئة ومديريه الشئون الصحية، وفى حاله وجود خطر نتيجة تخطى الانبعاثات وزيادتها يتم عقد اجتماع عاجل للجنه واتخاذ قرار الغلق لمصدر التلوث.



كما تقرر تنفيذ خطه شاملة (عاجلة، آجلة) لتوفيق الاوضاع بشكل كامل بالمصنع حرصا عليه كقلعه صناعيه وحفاظا على الصحة العامة وتتضمن الخطة العاجلة الانتهاء خلال شهرين من عمليات اعاده تأهيل 3وحدات حامض النيتريك.



وأوضح محافظ الدقهلية، أنه بداية من شهر يوليو القادم سيتم ربط جميع مداخن المصنع على الرصد اللحظي لجهاز شئون البيئة، وتفعيل اجهزة الرصد على سور المصنع للمتابعة الدقيقة للانبعاثات، وأن يتم الانتهاء خلال 10 أشهر من تنفيذ وحدة اليوريا، والخطة الآجلة يتم خلالها إعادة واستبدال 3 وحدات الحامض بوحده جديده متكاملة بتكلفه 15 مليون يورو يتم الطرح لها في يوليو القادم وتتم خلال 30 شهر بتعاون جهاز شئون البيئة.



وثمن الشعراوي، جهود وزارة البيئة المستمرة في المتابعة الجادة لملف مصنع السماد بشكل خاص وجميع القضايا البيئية بشكل عام، مؤكدًا على أن التنسيق والتعاون قائم مع وزارة البيئة للمتابعة الجادة لتنفيذ الخطط المتكاملة لتوفيق الأوضاع للانبعاثات، الصرف الصناعي بمصنع السماد حفاظا على الثروة الصناعية به وحرصا على المواطنين وتوفير بيئة صحيه وأمنه لهم.



حضر اللقاء المهندس نبيل مكاوي، رئيس مجلس ادارة مصنع السماد، القيادات التنفيذية لقطاعات وزارة البيئة، أعضاء جهاز شئون البيئة بالدقهلية، مدير إدارة البيئة والنظافة بالمحافظة، عدد من نواب البرلمان بالمحافظة.