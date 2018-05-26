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ضبط 16 طن دقيق مجهول المصدر في مصنع بالسلام

السبت 26/مايو/2018 - 03:48 م
ضبط 16 طن دقيق مجهول المصدر في مصنع بالسلام
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هبة عبد الحفيظ
 
تمكنت مباحث التموين بالقاهرة من ضبط 16 طن دقيق مجهول المصدر في مصنع بالسلام.

وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة مفادها أن المدعو "محمود ا ع م" 36 سنة، مسئول عن مصنع للصناعات الغذائية كائن شارع الصفا والمروة – تقسيم مكة دائرة قسم شرطة السلام أول ومقيم 22 شارع الزهريه – خلف سينما التحرير ـ دائرة قسم شرطة الساحل يدير المصنع بدون ترخيص ويحوز كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر بداخل المصنع بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

باستهداف المخزن المشار إليه أمكن ضبطه وعثر بداخله على 16 طن دقيق فاخر، و800 كيلو نشا، وجميعها مجهولة المصدر وغير مدون عليها تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط أعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.
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