5 خطوات تخلصك من رائحة الفم في رمضان

تعتبر رائحة الفم في رمضان من أصعب المشاكل التي تسبّب إحراجا للصائم، ولكن، هنالك طرق فعالة للتعامل معها والتخلص منها.





ووفق ما نقلت "روسيا اليوم"، هنالك أسباب كثيرة مسؤولة عن ظهور هذه المشكلة، أبرزها جفاف الفم الشديد نتيجة الصيام، إفرازات المعدة دون أن تجد شيئا لتهضمه، حرق الجسم للدهون المخزنة ليستمد الطاقة ما يسبب إنتاج أجسام كيتونية كريهة الرائحة، بالإضافة إلى عدم الاهتمام الكافي بنظافة الفم. لذا يتوجب على الصائم اتباع التعليمات التالية:





1- تجنب الأطعمة الحلوة إذ يعتبر السكر الغذاء المثالي للبكتيريا التي تلعب دورا مهما في ظهور رائحة الفم الكريهة. كذلك الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تنشّط رائحة الفم، كالبصل والثوم والبهارات.





2- الإكثار من شرب الماء في ساعات الإفطار والابتعاد عن التدخين بعد الوجبات أو التخفيف منه قدر الإمكان. كما لا يصح الإكثار من شرب القهوة، لأنها تتميز برائحة قوية تستمر لفترة طويلة وبالتالي تسبب رائحة سيئة للفم.





3- تقسيم الوجبات إلى عدة حصص صغيرة لتجنب مشاكل الهضم والانتفاخ والغازات والتي تؤثر على زيادة رائحة الفم.





4- تناول البقدونس الطازج فهو يعتبر معقما طبيعيا يساعد في التخلص من الروائح الكريهة، وكذلك الأطعمة الحمضية كالبرتقال والليمون اللذين يحفزان الغدد اللعابية، كما يساهمان في إزالة الخلايا الميتة في الفم وأجزاء الطعام المتراكمة فيه.





5- استخدام معقم للأسنان وغسول منظف ينعش الفم والنفس.



