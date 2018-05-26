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رمضان: قطايف مغذية ومحشية توعية (زيت الزيتون في رمضان)

السبت 26/مايو/2018 - 03:45 م
رمضان: قطايف مغذية ومحشية توعية (زيت الزيتون في رمضان)
الدكتور خالد مصيلحي إبراهيم
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خالد مصيلحي إبراهيم
 
دايما بنفتكر زيت الزيتون في رمضان علشان فوايده لانه خفيف وبيقلل الكوليسترول بس خلي بالك كل الفوايد دي ملهاش وجود لو تم تسخينه عايز تستفيد من زيت الزيتون استعمله على البارد وخلي بالك أفضل زيت زيتون المعصور على البارد وأول عصره اللي اسمه بكر ممتاز وبعدين تاني واحد البكر اللي هو تاني عصره وخلي بالك في نوع ضار جدا بالصحة اسمه pomace olive oil يعني زيت تفل الزيتون ده بينقعوا تفل او بواقي البذر بعد عصره مرتين في الهكسان كمذيب وده كارثه على الكبد ووظائف الجسم كله.

دكتور خالد مصيلحي إبراهيم – قسم العقاقير والنباتات الطبية - بكلية الصيدلة -  جامعة القاهرة
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