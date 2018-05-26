فوائد بيكربونات الصوديوم للوجه

- ترطب البشرة وتضيف نعومة لها، كما يمكنك أن تستخدميها لتقشير الوجه أو حتى الجسم.



- ماسك بيكربونات الصوديوم سيضيف الإشراق لبشرتك خصوصًا أنها ستساعدك في التخلّص من السواد أو البقع الداكنة.



وإليكِ طريقة تحضيره:-

امزجي ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم مع ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج وخمس قطرات من زيت الزيتون.

ادهني الماسك على وجهك لمدة خمس دقائق قبل أن تشطفيه بالماء البارد.

جربي الماسك مرة أسبوعيًا ولا تستخدميه بكثرة لأن ذلك يمكن أن يعود بنتائج سلبية على البشرة.

عليكِ مراقبة بشرتك بعد استخدامه.

- لا تنسي أن ترطبي بشرتك بعد إزالة الماسك.

