محافظ القليوبية يعلن انطلاق قوافل طبية وعلاجية لقرى القناطر الخيرية

أعلن اللواء محمود عشماوي محافظ القليوبية، تنظيم قوافل طبية علاجية مجانية تابعة لمديرية الصحة تجوب المناطق البعيدة المحرومة بمختلف مراكز ومدن المحافظة بشكل منتظم يومي السبت والأحد من كل أسبوع.



وتستمر تلك القوفل الطبية من بداية شهر يوليو القادم حتى شهر ديسمبر 2018 لتقديم خدمة طبية وعلاجية مميزة للأهالي غير القادرين على تحمل نفقات العلاج وتستمر القوافل لمدة يومين بتوقيع الكشف المجاني وتقديم العلاج بالمجان للمواطنين، وذلك بحضور الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة ورؤساء المدن والمراكز.



حيث تنطلق في 7 يوليو 2018 قافلة طبية تجوب قرية اجهور الصغرى بالقناطر الخيرية و4-5 اغسطس: قافله طبيه تجوب قرية سندبيس و1-2 سبتمبر: قافلة طبية تجوب قرية قرنفيل و6-7 أكتوبر: قافلة طبية تجوب قرية البرادعة و3-4 نوفمبر: قافله طبية تجوب قرية شلقان و1-2 ديسمبر: قافلة طبية تجوب قرية شبرا شهاب.



وأضاف المحافظ أن الهدف من القافلة توعية وتثقيف المرضى بجميع الامراض المزمنه وكذلك يتم عمل قرارات علاج وزارية على نفقة الدولة للمرضى غير القادرين على تحمل نفقات علاجهم والذين هم خارج مظله التامين الصحي، مشيرًا إلى أن هذه القوافل تقوم بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين وتقدم العلاج بالمجان.



وتستهدف الوصول الى المناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات الصحية مشيرا الى أن القافله تضم تخصصات (جلدية، نساء وتوليد، تنظيم اسرة، باطنة، اطفال، انف واذن وحنجرة، عظام وقلب) ومعمل للتحاليل وتتم اجراء الفحوصات الطبية وقياس ضغط الدم والسكر وفى حالة وجود حالة عاجله يتم تحويلها الى المستشفى عن طريق سيارة اسعاف مجهزة من خلال خدمة ربط مع جميع مستشفيات المحافظة.

