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"المرور": سيولة تامة على كافة المحاور والطرق الرئيسية (فيديو)

السبت 26/مايو/2018 - 03:45 م
المرور: سيولة تامة على كافة المحاور والطرق الرئيسية (فيديو)
الرائد محمد الشربيني
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رقية جمال
 
قال الرائد محمد الشربيني، المشرف على غرفة العمليات المركزية بالإدارة العامة للمرور، إن الحالة المرورية جيدة جدًا على كافة المحاور، وكافة الطرق الشريعة ومداخل ومخارج القاهرة تعمل بشكل جيد، وهناك سيولة مرورية تامة بكافة المحاور والطرق، وليس هناك أي إخطارات بأي أماكن بها أحجام حركة مرتفعة أو حوادث أو أعطال.

وناشد "الشربيني"، خلال حواره مع مراسل "on live"، اليوم السبت، قائدي المركبات بالحذر أثناء القيادة، وإتباع تعليمات المرور والإلتزام بالسرعات المقررة.

وشدد، على أن الحالة الجوية مازالت مستقرة تمامًا على كافة الطرق السريعة، وليس هناك أي إخطارات بوجود أمطار أو رياح محملة بالأتربة، مشيرًا إلى أن هناك حملات للرادار لضبط السرعات على الطرق السريعة.

وناشد، أي مواطن يواجه مشكلة على الطرق السريعة بالتواصل على الرقم الخاصة بالإغاثة 01221110000.
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