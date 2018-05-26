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أسعار الكنافة والقطايف اليوم السبت 26-5-2018 بمحافظة قنا

السبت 26/مايو/2018 - 03:44 م
أسعار الكنافة والقطايف اليوم السبت 26-5-2018 بمحافظة قنا
كنافة
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بسام عبدالحميد
 
رصدت "الفجر" أسعار الكنافة والقطايف والجلاش بمحافظة قنا اليوم السبت، التى ارتفعت عن العام الماضى باعتبارها اكلات رمضانية معروفة في مصر بهذا الشهر، وجاء استقرارا ورقود في الأسواق بسبب ارتفاع الأسعار، حيث يوجد عزوف نسبى من المواطنين على الشراء خاصتنا بسبب ارتفاع سعر الياميش.

حيث سجل سعر كيلو الكنافة اليدوية 17 جنيها، والكنافة الالية 15 جنيها للكيلو، ووصل سعر الكيلو للسمبوسة 18 جنيها والجلاش 18 جنيها للكيلو، والقطايف 10 جنيهات للكيلو والقطايف العصافيرى 12 جنيها للكيلو.
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