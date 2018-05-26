كريم كوجاك: متعلق نفسيا بـ"الصدمة3".. والتقليد لا يضايقني

قال الفنان والإعلامي كريم كوجاك، إن إدارة mbc اتخذت قرارًا بتصوير الموسم الثالث من برنامج "الصدمة3"، قبل انطلاق رمضان بحوالي 3 أسابيع، وتم التسجيل في 5 دول فقط هم مصر ولبنان والإمارات والسعودية والأردن.





وأضاف كوجاك في تصريحات صحفية أن الموسم الثالث من البرنامج ركز في أغلبية حلقاته على المشاكل الأسرية والتعرف على ردود فعل الأشخاص من الأخلاقيات والإنسانيات التي تظهر في مواقف الجدعنة والشهامة.





وعن كواليس التصوير، قال إن ملابسات التصوير مرهقة وكانت مضاعفة نظرا لضيق الوقت، كما أن البرنامج يشهد كواليس انفعالات وبكاء وضرب وإظهار ردود الفعل الإيجابية والسلبية، واصفًا البرنامج بأنه مقياس للإنسانيات.





واستطرد: هناك برامج نسخة طبق الأصل من "الصدمة 3" ولا يضايقني تقليد البرنامج، موضحًا: "كويس إننا بنقلد بعض في الحاجات الإيجابية".





وتابع: "أنا متعلق نفسيا بالبرنامج واعتبر نجاحه استثنائي لأنه كشف عن أمور عديدة في حياة البشر من حيث الأخلاقيات والإنسانيات فردود الفعل التي ظهرت خلال تصوير حلقات البرنامج كانت مختلفة.





واستكمل: بكيت خلال تصوير أولى حلقات الموسم الثالث وهذه أول مرة يظهر بكائي خلال المحتوى المذاع رغم أن ليس دور المذيع البكاء لكن البرنامج كشف عن إيجابيات وسلبيات البشر.



