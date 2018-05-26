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أسعار فوانيس رمضان اليوم السبت 26-5-2018 بمحافظة قنا

السبت 26/مايو/2018 - 03:43 م
أسعار فوانيس رمضان اليوم السبت 26-5-2018 بمحافظة قنا
فوانيس
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بسام عبدالحميد
 
تتراوح أسعار الفوانيس الرمضانية، اليوم السبت، في محافظة قنا، ما بين 35 جنيها إلى80 جنيها، كما بلغ سعر فانوس محمد صلاح صغير الحجم 80 جنيها، بينما سجل سعر الوسط منه 130 جنيها، فيما سجل سعر الفانوس كبير الحجم 170 جنيها.

كما تراوحت أسعار عروسة بوجي وطمطم ما بين 80 جنيها للعروسة صغيرة الحجم إلى 120 جنيها للعروسة كبيرة الحجم.
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