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سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 26-5-2018 بمحافظة قنا

السبت 26/مايو/2018 - 03:43 م
سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 26-5-2018 بمحافظة قنا
سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري
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بسام عبدالحميد
 
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية بتعاملات البنوك اليوم السبت بقنا، ثباتًا عقب تراجع فى سعر الدولار الأمريكي، واستقرارًا فى التعاملات.

وسجل سعر صرف الدولار 17.60 جنيه للشراء، 17.70 جنيه للبيع، وانخفض أيضا سعر صرف اليورو الأوروبي ليسجل 20.37 جنيه للشراء، 20.63 جنيه للبيع، بينما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني ليسجل 23.00 جنيه للشراء، و23.29 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الفرنك السويسري ليسجل 17.53 جنيه للشراء، و17.75 للبيع.
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