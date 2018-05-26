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سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 26-5-2018 في الدقهلية

السبت 26/مايو/2018 - 03:41 م
سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم السبت 26-5-2018 في الدقهلية
ريال
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سالى رضوان
 
استقرت أسعار صرف العملات العربية فى تعاملات اليوم السبت ببنوك محافظة الدقهلية، حيث سجل البنك الأهلي المصري، بلغ سعر الريال السعودي، 4.69 جنيهات للشراء، و4.71 جنيهات للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي 58.27 جنيها للشراء، و58.64 جنيها للبيع، فيما سجَّل سعر الدرهم الإماراتي 4.78 جنيهات للشراء، و4.81 جنيهات للبيع، طبقًا لمتوسط اسعار البنك المركزي.
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