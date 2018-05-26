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سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 26-5-2018 في الدقهلية

السبت 26/مايو/2018 - 03:40 م
سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 26-5-2018 في الدقهلية
دولار
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سالى رضوان
 
شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية بتعاملات البنوك اليوم السبت فى محافظة الدقهلية، ثباتًا عقب تراجع فى سعر الدولار الأمريكي، واستقرارًا فى التعاملات.

حيث سجل سعر صرف الدولار 17.60 جنيها للشراء، 17.70 جنيها للبيع، وانخفض أيضا سعر صرف اليورو الأوروبي ليسجل 20.37 جنيها للشراء، 20.63 جنيها للبيع، بينما استقر سعر صرف الجنيه الإسترليني ليسجل 23.00 جنيها للشراء، و23.29 جنيها للبيع.

فيما استقر سعر صرف الفرنك السويسري ليسجل 17.53 جنيها للشراء، و17.75 للبيع
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