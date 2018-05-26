الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت 26-5-2018 في محافظة قنا









وتقل الرؤية في الشبورة المائية تكون كثيفة على بعض الطرق صباحًا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على القاهرة وشمال الصعيد وعلى جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وأشار الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد خلال الفترة من 17 حتى 22 مايو الحالي لارتفاع تدريجي في درجات الحرارة كبداية لموجة حارة تكون فيها درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بشكل ملحوظ بقيم تتراوح من 4 إلى 7 درجات ليسود طقس شديد الحرارة على كل الأنحاء خلال ساعات النهار معتدل ليلا.



وأوضح رئيس هيئة الأرصاد أن الرطوبة النسبية على شمال البلاد تتراوح من 80% إلى 95% مما يزيد من الإحساس بشدة حرارة الطقس وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض الطرق، وتظهر سحب منخفضة ومتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار يوم الجمعة على مناطق متفرقة من سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مما يسمح بالقيام بكافة الأنشطة لكل قطاعات الدولة باستثناء البحر الأحمر وخليج السويس فهما فى حالة اضطراب حيث ترتفع الأمواج فى العمق بقيم تتراوح من 2 إلى 3 أمتار.



تنشر بوابة "الفجر" اليوم السبت، توقعات درجات الحرارة في محافظة قنا، حيث يعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن طقس اليوم حار نهارًا، حتى تبلغ الصغرى 23 درجة، والكبرى 39 درجة.ويتوقع خبراء الارصاد الجوية طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.