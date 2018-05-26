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أسعار اللحوم اليوم السبت 26-5-2018 في الدقهلية

السبت 26/مايو/2018 - 03:37 م
أسعار اللحوم اليوم السبت 26-5-2018 في الدقهلية
أسعار اللحوم اليوم السبت في الدقهلية
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سالى رضوان
 
استقرت اسعار اللحوم فى أسواق محافظة الدقهليةل"الشوادر ومنافذ البيع" االيوم السبت حيث سجل سعر الكيلو الواحد نحو من 100 الى 150 جنيهًا،، وذلك وفقا لنسبة الدهون فى الكيلو، وبلغ سعر كيلو اللحمة الضآن نحو 135 جنيهًا

ووصلت أسعار اللحوم سجلت 140 جنيهًا لكيلو الضأن، بينما سجل سعر كيلو المشفي 120 جنيهًا، والكندوز 120 جنيهًا، والعجالي 130 جنيهًا للكيلو.

وسعر اللحم البرازيلي من 75 إلى 85 جنيهًا للكيلو، فيما وصل سعر اللحم السوداني من 75 إلى 80 جنيهًا، بينما يصل سعر الضأن المستورد يتراوح من 60 إلى 80 جنيهًا، وبالنسبة لسعر الكبدة المجمدة 30 جنيهًا، ويصل سعر الكبدة البلدي 130 جنيهًا.
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