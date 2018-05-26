ريهام عبدالغفور تنفي علمها بمقلب "رامز تحت الصفر"

نفت الفنانة ريهام عبد الغفور، ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، بأنها كانت على علم مسبق بتفاصيل مقلب رامز جلال في برنامج "رامز تحت الصفر" قبل تصويره، موضحةً أنها سافرت إلى روسيا بناءً على دعوة لتسجيل برنامج يقدمه الكابتن مجدي عبد الغني.

أضافت "عبد الغفور" أنه تم إخبارها بأن اللقاء سيكون بحضور ضيف كروي كبير بمثابة مفاجأة لها، دون أن تعلم أي تفاصيل أخرى، حتى فوجئت هناك بمقلب "رامز" وظهور دب ونمر كما هو الحال في تفاصيل المقلب التي تعرض منذ بداية شهر رمضان، مشددةً على أنها لو كانت تعلم بأنه "مقلب" من رامز جلال لما سافرت بالتأكيد ولا شاركت في البرنامج.

جدير بالذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور تخوض السباق الرمضاني الحالي بمسلسل "الرحلة" الذي يشاركها بطولته الفنان باسل خياط. المسلسل من تأليف نور شيشكلي، سيناريو وحوار عمرو الدالي، إخراج حسام علي. ويعتمد على قصة درامية تتضمن فكرة "لعبة القدر"، وذلك من خلال 6 أشخاص، يكونون في مواجهة أقدارهم، حيث يتقابلون في رحلة جوية على متن طائرة متجهة من لبنان إلى القاهرة، وتحدث بينهم مفارقات وخطوط درامية متشابكة.