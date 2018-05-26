وزير التعليم يوجِّه بزيادة الفرص التدريبية الصيفية إلى 120 ألفاً

وجّه وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى؛ بفتح مزيدٍ من البرامج خلال إجازة الصيف، وزيادة المقاعد التدريبية إلى ١٢٠ ألف مقعد.





أكّد ذلك المتحدث باسم الوزارة مبارك العصيمي؛ الذي قال: بعد أن تمّ التسجيل في جميع الفرص التدريبية الصيفية التي بلغت ٩١ ألف مقعد، ونظراً للإقبال الكبير على تلك البرامج، وزير التعليم وجَّه بفتح مزيدٍ من البرامج خلال إجازة الصيف، وزيادة المقاعد التدريبية إلى ١٢٠ ألف مقعد. حسب صحيفة "سبق"







