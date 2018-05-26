محافظ الغربية: اعتماد ٤ ملايين جنيه لدعم البنية التحتية

و500 الف جنية لرصف مدخل قرية دمنتو مركز المحلة و250 الف جنية لرصف طريق المقابر بقرية شرشابة مركز زفتى؛ وبذلك بلغت تكلفة الاعتماد الكلية حوالى 4 مليون و750 الف جنية.



وأكد محافظ الغربية على متابعتة كافة المشروعات الجارية بنطاق المحافظة للتاكد من الانتهاء منها فى المواعيد المحددة.

وافق اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية على اعتماد مليون جنية لانشاء كوبرى امام مزلقان القرشية مركز السنطه ومليون جنية لاستكمال رصف شارع البحر بالمحلة الكبرى و300 الف جنية لاستكمال طريق كفر الديب بطول 300متر مركز زفتى و500 الف جنية لاستكمال رصف مدخل الحوامدية الجديدة مركز المحلة الكبرى و535 الف جنية لتغطية الترعة امام قرية منشأة الامراء بمحلة حسن بطول 130 متر بالمحلة الكبرى و600 الف جنية لرصف طريق المدرسة اليابانى بميت بدر حلاوة مركز سمنود.