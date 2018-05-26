ضبط 1500 قطعة ألعاب نارية بأحد محلات لعب الأطفال بشبرا الخيمة



وتم إخطار اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، وقامت قوه أمنية، استهدافت المحل خاصته حيث تم ضبط ( 1500 ) قطعه نارية احجام مختلفة، تم التحفظ على المضبوطات.



وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 16012 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2018، وتولت النيابة التحقيق.



ضبطت مباحث التموين بالقليوبية، 1500 قطعه العاب نارية بمحل لبيع لعب الأطفال بشبرا الخيمة، وتولت النيابة التحقيق.وردت معلومـات لمباحث التموين بالقليوبية، مفادها قيام المـــــدعو "بكر. ح "58 سنه، صاحب محل لبيع الحلويات والمثلجات ولعب الاطفال الكائن - دائرة قسم ثان شبرا الخيمة ومقيم بذات العنوان، وذلك لحيازتة وعرضه للبيع العاب نارية مجهولة المصدروبدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها.