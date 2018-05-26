تأجيل طعن حسن مالك وآخرين على وضعهم بقوائم الكيانات الإرهابية لجلسة 14 يوليو

قررت محكمة النقض، تأجيل نظر طعن 56 متهما في القضية المعروفة إعلاميًا بضرب الاقتصاد القومي، المتهم فيها حسن مالك، وآخرين لوضعهم على قوائم الكيانات الإرهابية لجلسة 14 يوليو لضم المستندات.





كانت الدائرة 16 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، أصدرت قرارا بإدراج 56 فردا على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 721 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، المقيدة برقم 3 لسنة 2017 طلبات إدراج إرهاب.



