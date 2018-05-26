نقل رفات 7 شهداء في حادث الأنبا صموائيل إلى كنيسة قريتهم "صور"

بدأت مراسم نقل رفات 7 من شهداء الحادث الإرهابي الذي استهدف حافلات تقل أقباط في غرب العدوة كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل في مايو العام الماضي، إلى كنيسة السيدة العذراء المتواجدة داخل قرية دير الجرنوس مسقط رأسهم.وقال الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة للأقباط الأرثوذكس بمحافظة المنيا، إن قرية دير الجرنوس لها مكانة في التاريخ الكنسي حيث إن العائلة المقدسة زارتها، وظلت بها لأكثر من يوم، وأضاف الأسقف: "والأمر الذي يضيف لهذه القرية قامة وقيمة أنه أعطانا نعمة 7 أبناء شهداء نحييهم"، مشيرا إلى أن هؤلاء الشهداء بإيمانهم غلبوا الإرهاب وغلبوا الموت وكتبوا أسمائهم بأحرف من نور في التاريخ.كان 28 من أقباط المنيا وبني سويف، قد قتلوا في يوم 26 من مايو العام الماضي، إثر استهداف عناصر إرهابية لحافلات تقل الأقباط كانوا في طريقهم إلى دير الأنبا صموئيل غرب مركز العدوة شمال محافظة المنيا.