"إنشاء شرطة متخصصة في المحليات".. خبراء: تحرص على المال العام وتحارب الفساد (تقرير)

نظرًا لتزايد حالات التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، كشف الدكتور ماهر هاشم ممثل وزارة التنمية المحلية، عن حاجتنا، إلى شرطة متخصصة للمحليات، مثل جميع دول العالم، وهو ما أكد عليه خبراء المحليات، بأن الشرطة تحرص على المال العام، وتجابه الفساد.





"هاشم" يطالب بإنشاء شرطة متخصصة





البداية، حينما قال الدكتور ماهر هاشم، ممثل وزارة التنمية المحلية، إن إجمالي حجم التعديات على الأراضي الزراعية في الدولة يبلغ مليون و839 ألف حالة تعدٍ بواقع 81 ألفًا و923 فدانا، مؤكدًا على أن مصر في حاجة إلى شرطة متخصصة للمحليات حرصا على المال العام، وذلك مثل جميع دول العالم.





وأضاف "هاشم"، في تصريحات صحفية، أن "شرطة البلدية والمحليات موجودة في كل دول العالم بالرغم من أن التعديات محدودة، وفي مصر مش موجودة بالرغم من أن التعديات كثيرة".





حمدي عرفة: تحارب الفساد





وبدوره، أكد الدكتور حمدي عرفة أستاذ الإدارة المحلية واستشاري تطوير المناطق العشوائية، ضرورة وجود شرطة متخصصة للمحليات، حرصًا على المال العام، لأن المسئول عن المحليات، هم أفراد الشرطة في الأقسام الذين لديهم اهتمامات أخرى كقضايا القتل والسرقة.





وأوضح "عرفة"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أنه لا بد من تدريب أفراد الشرطة المتخصصة، ليكونوا متدربين ومتمرسين في التعامل مع المواطنين، ومجابهة التعدي على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وفساد المحليات.





وأشار أستاذ الإدارة المحلية، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية، بها 75 مدينة صناعية، و29 مدينة جديدة، حيث تتبع منذ إنشائها لشرطة التعمير والإسكان، مطالبًا بتوافر شرطة محليات أسوةً بشرطة التعمير والإسكان.





"الشهابي": إنشاء شرطة متخصصة في مصر أسوةً بالعالم





فيما لفت ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إلى موافقته على إنشاء شرطة متخصصة في المحليات للحفاظ على المال العام ومنع التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة وكذلك إزالة تلك التعديات وخاصة أن إجمالي حجم التعديات على الأراضي الزراعية في الدولة كبير جدًان ويبلغ مليون و839 ألف حالة تعدٍ بواقع 81 ألفًا و923 فدانًا.



